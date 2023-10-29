شرطة كولومبيا تحرر والد نجم ليفربول من أيدي عصابة

2023-10-29 / 15:57
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هبة بريس _ رياضة

كشفت تقارير صحافية إنجليزية أن لويس دياز نجم ليفربول، تحصل على خبر سار، قبل ساعات من مواجهة الريدز ونوتنغهام فورست، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الشرطة في كولومبيا نجحت في تحرير والد لويس دياز، خلال عملية شهدت تبادلا لإطلاق النار، أدت إلى مقتل اثنين من خاطفيه الأربعة.

وجاء ذلك بعد ساعات من تحرير والدة اللاعب أيضا من المختطفين.

وكان والدا دياز قد تعرضا للاختطاف بعد ظهر السبت، بالقرب من منزلهما في بلدة بارانكاس في منطقة البحر الكاريبي بكولومبيا.

يذكر أن ليفربول قال، اليوم، في بيان رسمي: “يؤكد النادي أنه على علم بالأزمة المتعلقة بعائلة لويس دياز في كولومبيا، ونتمسك بأمل كبير أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة.. في هذه الأثناء، ستظل رعاية مصالح اللاعب هي أولويتنا

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‫6 تعليقات

  6. جوتا يدعم زميله لويس دياز بعد تسجيله هدف أمام نوتينجهام 🫂

    لويس دياز يغيب عن اللقاء بسبب خطف والديه في كولومبيا 🇨🇴

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