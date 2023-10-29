قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة الترجي التونسي
كشف عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي عن قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة الترجي التونسي، في المباراة المقررة اليوم الأحد بداية من السابعة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.
وضمت القائمة الأسماء التالية:
حراسة المرمى: المطيع، مفتاح، باه.
خط الدفاع: أبوالفتح، حركاس، فرحان، عطية الله، العملود، الشتي، الركراكي.
خط الوسط: آيت برايم، دراوي، محروس، أحناش، جبران، سرغات، حيمود، أوناجم، بوسفيان.
خط الهجوم: الهوني، بوهرا، لحتيمي، بولي، البحري.
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9 تعليقات
تشكيلة في المستوى نتمنى ان تعطي ثمارها..
بالتوفيق والنجاح للوداد الرياضي..
على الوداد الرياضي الرد بالثقيل للترجي التونسي..
الجماهير الودادية مطالبة للحضور بكثرة في الملعب لتشجيع الفريق الودادي ..
مربوحة ان شاء الله تعالى..
على اللاعبيين كل من يحيى جبران.حيمود .البحري. بهرا الهوني . أن يكونوا في المستوى الكبير..
الوداد الرياضي فريق شرس وسيسحق الترجي التونسي..
نسأل الله الفوز للوداد وان يقصي الترجي ..
نتمنى لهم النجاح والتوفيق ..