قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة الترجي التونسي

كشف عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي عن قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة الترجي التونسي، في المباراة المقررة اليوم الأحد بداية من السابعة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: المطيع، مفتاح، باه.

خط الدفاع: أبوالفتح، حركاس، فرحان، عطية الله، العملود، الشتي، الركراكي.

خط الوسط: آيت برايم، دراوي، محروس، أحناش، جبران، سرغات، حيمود، أوناجم، بوسفيان.

خط الهجوم: الهوني، بوهرا، لحتيمي، بولي، البحري.

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