“كتائب القسام ” تجهز على عدد من الجنود الإسرائيليين.

2023-10-29 / 15:53
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية غرب معبر “إيرز” والإجهاز على عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة “شهاب” للأنباء: “بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب “إيرز” نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية”.

وأضافت أن “مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة”، مشيرة إلى أنه “بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب “إيرز”، وقع اشتباك مسلح عنيف مجدداً قرب السياج الفاصل”.

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‫22 تعليقات

  1. اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة واحمي اهل غزة وانزل عليهم سكينتك ولطفك واحمهم وارحمهم فانت ارحم الراحمين
    اما لمن يريد الصور والاثبات كلمات ابو عبيدة تكفينا ووعد الله للمؤمنين بالنصر يكفينا ويكفينا بان الله مع الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه والمقاومة باذن الله من الصادقين

  2. إن كان هناك إبادة لأهل غزة وحماس فذلك سيكون بداية لرجوع الأمة إلى الدين لأنها سترى مذلة لم تراها من قبل
    الاسلام يعود من ظلام حالك وظلم شديد
    وانا اقول بكل أسف إن لم تكن البداية من غزة للنصر فستكون البداية من غزة للمذلة والقادم اصعب اللهم لطفك ورحمتك أوسع لنا يا الله

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