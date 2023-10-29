هل أصدر ” الدرك الملكي ” بلاغا حول تفجيرات السمارة ” ؟
ذكر بلاغ مزعوم نسب للدرك الملكي، تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي أنه “في إطار التحقيقات التي توصلت إليها مصالح الدرك الملكي والأمن والقوات المسلحة الملكية، برفقة عناصر من بعثة الأمم المتحدة بمدينة السمارة جنوب المملكة، على وقع ثلاثة انفجارات متفرقة عرفتها المدينة الليلة على الساعة 00.00 ليلا مما خلقت حالة من الرعب والهلع في الساكنة، وبعد التحقيقات الأولية تبين أن الانفجارات هو قيام ميليشيات البوليساريو بإطلاق ثلاثة صواريخ من نوع MB Grad روسية الصنع من منطقة تيفاريتي شرق الجدار الدفاعي، صوب مدينة السمارة. ولازالت التحقيقات جارية إلى حدود اللحظة”.
البيان الصحفي المذكور محض افتراء، وغير حقيقي بأي حال من الأحوال، ولم يتم نشره من قبل الدرك الملكي ولا من قبل أي جهة أخرى، كما أنه يحمل ختم “توجيه نت” الذي تبين، حسب التحريات التي أجرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه انتحال للهوية البصرية (لوغو) للموقع المغربي (www.tawjihnet.net)، المتخصص في توجيه التلاميذ في دراساتهم، والذي يعنى بمهام بيداغوجية فقط.
21 تعليقات
البوليساريو جماعة إرهابية مسلحة يجب مسكها من الخريطة..
تحية تقدير واحترام للقوات المسلحة الملكية في رد مثل هذا الإعتداء على شرذمة البوليساريو..
على الأمم المتحدة أن تتدخل في هاته الواقعة الجبانة التي فعلتها شرذمة البوليساريو..
الجزائر هي السبب الرئيسي في هذا النزاع ..
يجب ان تكون حرب إبادة جماعية البوليساريو..
البوليساريو اخترقت قانون وقف إطلاق النار..
على الجبهة المزعومة للبوليساريو أن تتحمل مسؤولية هذا الإعتداء ..
يجب نشر مذرعيات ثقيلة على الجذار العازل …
اللهم انتقم من هذه العصابة ..
مجرد رشقات بسيطة سيدفع اصحابها ثمنا غاليا و ستؤدي لجدية تعامل الاجهزة الامنية معها لضبط الامن وردع كل من تسول له نغسه الفساد في الارض
المغرب دولة لا تسمح بانتهاك حرمتها
الدرك الملكي جهاز عسسكري و لا يصدر بلاغات و لم يسبق لهدا الجهاز ان أصدر اي بلاغ مند نشأته لانه كما قلت عسكري.
الدرك الملكي جهاز عسكري و لا يصدر بلاغات و لم يسبق لهدا الجهاز ان أصدر اي بلاغ مند نشأته لانه كما قلت عسكري.
على الدولة الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه المساس بالنظام أو الوحدة الترابية للمملكة و للمغرب حق الرد إذا ماكان هذا عدوان من طرف جبهة الوهم والتي يجب محوها من الوجود عاش الملك و عاش الوطن ونصر الله جنودنا البواسل في الحدود
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم مجرمين يجب أن يرد عليهم رد متله علا مفعلوه
يريدون فحص نبض المغاربة ويل لهم ثم ويل لهم ومادامو اراضو الويل فصيغرقون فيه وحدهم لاشريك لهم
كل التقدير والإحترام لي قواتنا المسلحة الملكية في مجهوداتها لي وطننا الحبيب بي مدينة السمارة بالخصوص علا مجهوداتهم
الجزائر تبحت عن مالايحمد عوقباه اللهم ابعد سمها عنا والأفعى أمر الله بقتليها فوق الارض لانها تادي البشر
صحيح أو غير صحيح نحن لنا جارة سوء لها قلب أسود ولها حقد لايوصف حسبنا الله ونعم الوكيل
انا كجزائري اقول للمغرب نخن ندعم الجمهورية العربية الصحراوية بل المال و السلاح و كل ما يطلبه الصحراويين اذا كانت لكم همة و قوة افعلوا شيء اتركوا عنكم قوة اللسان و السب و الشتم خذا يدل عل الانهزامية و الضعف …… من فظلك انشر