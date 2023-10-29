هل أصدر ” الدرك الملكي ” بلاغا حول تفجيرات السمارة ” ؟

2023-10-29 / 15:25
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هبة بريس _ الرباط

ذكر بلاغ مزعوم نسب للدرك الملكي، تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي أنه “في إطار التحقيقات التي توصلت إليها مصالح الدرك الملكي والأمن والقوات المسلحة الملكية، برفقة عناصر من بعثة الأمم المتحدة بمدينة السمارة جنوب المملكة، على وقع ثلاثة انفجارات متفرقة عرفتها المدينة الليلة على الساعة 00.00 ليلا مما خلقت حالة من الرعب والهلع في الساكنة، وبعد التحقيقات الأولية تبين أن الانفجارات هو قيام ميليشيات البوليساريو بإطلاق ثلاثة صواريخ من نوع MB Grad روسية الصنع من منطقة تيفاريتي شرق الجدار الدفاعي، صوب مدينة السمارة. ولازالت التحقيقات جارية إلى حدود اللحظة”.

البيان الصحفي المذكور محض افتراء، وغير حقيقي بأي حال من الأحوال، ولم يتم نشره من قبل الدرك الملكي ولا من قبل أي جهة أخرى، كما أنه يحمل ختم “توجيه نت” الذي تبين، حسب التحريات التي أجرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه انتحال للهوية البصرية (لوغو) للموقع المغربي (www.tawjihnet.net)، المتخصص في توجيه التلاميذ في دراساتهم، والذي يعنى بمهام بيداغوجية فقط.

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‫10 تعليقات

  2. تحية تقدير واحترام للقوات المسلحة الملكية في رد مثل هذا الإعتداء على شرذمة البوليساريو..

  3. على الأمم المتحدة أن تتدخل في هاته الواقعة الجبانة التي فعلتها شرذمة البوليساريو..

  10. مجرد رشقات بسيطة سيدفع اصحابها ثمنا غاليا و ستؤدي لجدية تعامل الاجهزة الامنية معها لضبط الامن وردع كل من تسول له نغسه الفساد في الارض

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