طواف بوركينا فاسو للدراجات: المنتخب المغربي يعتلي صدارة الترتيب بعد الجولة 2

اعتلى المنتخب الوطني للدراجات صدارة الترتيب العام للدورة الرابعة والثلاثين من طواف بوكينا فاسو، عقب المرحلة الثانية، التي جرت امس السبت بين مدينتي نورييدا وزينياري على مسافة 2ر107 كلم.

ويتصدر المنتخب المغربي الترتيب العام برصيد 18 س و14د و4ث ، وهو نفس الرصيد الذي يتوفر عليه فريف ” فلاندرز” البلجيكي، صاحب المركز الثاني، فيما حل ثالثا المنتخب الكاميروني متأخر بفارق 23 ث عن المنتخب المغربي ، ورابعا المنتخب البوركينابي متخلفا بفارق 44 ث عن الفريق المتصدر.



وحل الدراج المغربي عادل العرباوي اليوم في المركز الرابع قاطعا مسافة المرحلة في زمن قدره 2س و25د و45ث، وهو نفس التوقيت الذي حققه الفائز بالمرحلة الثانية، البوركينابي بول دومون، بينما حل إبراهيم الصباحي في المركز الخامس بذات التوقيت، علما بأن إبراهيم فاز اليوم بقميص أفضل متسابق شاب بتصدره الترتيب الخاص بهذه الفئة.



وعلى مستوى الترتيب العام الفردي حافظ البوركينابي بول دومون على الصدارة برصيد 6 س و3د و57 ث متقدما بفارق 9ث عن البلجيكي ووترز روتجر و19 ث عن المغربي الحسين الصباحي.



ويمثل المنتخب الوطني للدراجات في الدورة ال 34 من طواف بوركينا فاسو كل من أشرف الدغمي وعادل العرباوي وأسامة خافي ، المصنفين على التوالي ثالثا ورابعا وعاشرا على الصعيد الإفريقي حسب آخر ترتيب صادر عن الاتحاد الدولي للعبة ( أفريكا تور) ، إلى جانب الحسين الصباحي وأنور رحمو وإبراهيم الصباحي، يقودهم الإطار الوطني والبطل السابق محسن لحسايني.



وسيقطع المشاركون في الطواف مسافة إجمالية تبلغ 1200 كلم موزعة على عشر مراحل أقصرها المرحلة الخامسة الرابطة بين تينكودوغو ووزرغو ( 78 كلم) وأطولها المرحلة السابعة التي ستربط بين كودوغو وبورومو (153 كلم).

وستجري المرحلة الثالثة اليوم الأحد في مدار مغلق على مسافة 140 كلم ( وغادوغو- واغادوغو ).



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