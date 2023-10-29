المنتخب الوطني المغربي يستعيد أحد مصابيه قبل تصفيات “مونديال 2026”

استعاد المنتخب الوطني المغربي أحد لاعبيه المصابين قبل مواجهتي إريتيريا وتنزانيا المقررتين شهر نونبر القادم، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويتعلق الأمر باللاعب آدم ماسينا، الظهير الأيسر لنادي أودينيزي الإيطالي، حيث يتواجد على مقاعد بدلاء فريقه في مباراته ضد مونزا، اليوم الأحد، في الدوري الإيطالي.

وغاب ماسينا عن الملاعب منذ شهر غشت الماضي حين أصيب مع فريقه، علما أن اللاعب المذكور يدخل ضمن خيارات الناخب الوطني وليد الركراكي، في ظل الخصاص الذي يعاني منه أسود الأطلس في مركز الظهير الأيسر.

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