ثلاث جرائم قتل عمد .. توقيف ستيني بالدار البيضاء

2023-10-29 / 15:17
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هبة بريس

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس السبت 28 أكتوبر الجاري، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 60 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مقرونة بالتمثيل بجثث الضحايا.

وأفاد مصدر أمني، أن مصالح الأمن الوطني، توصلت بتاريخ 17 شتنبر المنصرم، بإشعار بمثابة بحث لفائدة العائلة حول اختفاء الضحية الأولى البالغة من العمر 72 سنة، قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات المنجزة تورط جارها المشتبه به في استدراجها إلى منزله الثاني بمنطقة “سيدي حجاج” ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث عمد إلى تصفيتها جسديا ودفنها بفناء هذا المنزل.

كما كشفت إجراءات البحث، وفق المصدر ذاته، تورط المشتبه به في ارتكاب جريمتي قتل مماثلتين باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، استهدفت سيدة ورجلا من معارفه، عثر على جثتيهما إلى جانب جثة الضحية الثالثة مدفونة بفناء نفس المنزل وببقعة أرضية بالقرب منه.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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