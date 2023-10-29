المغاربة يقاطعون “ماكدونالدز” بسبب احداث غزة

2023-10-29 / 14:26
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هبة بريس _ الرباط

تفاعل مغاربة مع ظهور صور ومقاطع “فيديو” تؤكد تقديم شركة “ماكدونالدز ” آلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي والمواطنين

وتزامنًا مع القصف الدموي الذي تشنه القوات الإسرائيلية على المدنيين العُزل في قطاع غزة المحاصر، انتشرت صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تؤكد تضامن شركة “مكدونالدز” مع إسرائيل . وهي الصور التي قابلها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بدعوات لمقاطعة الشركة

واختارت ” ماكدونالدز إسرائيل” توثيق دعمها للجيش الإسرائيلي على منصة “إكس”، تويتر سابقًا، إذ انتشرت مجموعة صور شوهد فيها الجنود وهم يحملون وجباتهم المجانية من فروع لسلسلة مطاعم مكدونالدز في عدد من المدن الإسرائيلية وهو الأمر الذي آثار غضب المغاربة حيث تناقلت العديد من الصفحات خلو بعض المحلات التابعة للشركة من الزوار .

ورصدت صفحات فيسبوكية تفاعل مغاربة مع المطالب الداعية لمقاطعة ” ماكدونالدز ” حيث بدت محلات تابعة للشركة خالية من الزبائن وهو مااعتبر تفاعل ضمني مع ” المقاطعة ”

وبدأ واضحا تفاعل زبناء” ماكدونالدز” طنجة مع حملة المقاطعة حيث تم رصدت صفحات فيسبوكية فراغ الفرع من البناء وهو الوقع المسجل بالعديد من المدن ولكن ليس بنفس الحدة .

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‫5 تعليقات

  3. المفرود مقاطت جميع مايخص بي إسرائيل كما قال اجدادي رحمهم الله بي رحمته متل مغربي كيف كان عايش برارج اقبل مايكون اجراد معندنا مانديرو باي حاج تجي منعندهم اصلا غير المرد

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