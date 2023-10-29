مدرب ريال مدريد : لقد ارتكبت خطأ في الكلاسيكو

2023-10-29 / 13:34
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هبة بريس _ رياضة

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد لكرة القدم أنه ارتكب خطأ في الكلاسيكو، أمس السبت أمام برشلونة.

وكان ريال مدريد متأخرا بهدف دون رد، قبل أن ينجح في قلب الطاولة بالشوط الثاني (2-1).

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال”، فقد تحدث كارلو أنشيلوتي مع أعضاء الجهاز الفني عقب الكلاسيكو، واتفق الجميع على استنتاج أن هناك خطأ في التشكيلة الأساسية التي بدأت أمام برشلونة.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي ونجله ديفيد اعترافا بأن عدم وجود إدواردو كامافينغا في التشكيل الأساسي كان خطأ.

ويرى الثنائي أن كامافينغا كان ورقة حاسمة في تحقيق الانتصار، عقب المشاركة بدلا من فيرلاند ميندي، وسيراعي الجهاز الفني هذا الأمر في المباريات المقبلة لريال مدريد.

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

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