هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب إقليم الحوز

هبة بريس _ الرباط

ضربت هزة أرضية الأحد، بقوة 4,2 درجات، إقليم الحوز جنوب المغرب، وشعر بالهزة سكان الحوز ومراكش والدار البيضاء.

وقال المعهد المغربي للجيوفيزياء (حكومي) في بيان، إن “الهزة سجلت في الساعة 2: 33 دقيقة بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4.2 درجة”.

وأوضح المعهد أن “مركز الهزة سجل في منطقة تلات نيعقوب، بإقليم الحوز، حيث ضرب الزلزال في 8 سبتمبر الماضي، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر”.

و8 سبتمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش ، وأغادير وتارودانت، مخلفا 2960 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لبيانات وزارة الداخلية

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