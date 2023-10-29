الوداد يواجه الترجي وعينه على تأمين نتيجة الذهاب لتفادي مكر الإياب

يستقبل الوداد الرياضي نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم الأحد، برسم ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، والعين على تحقيق نتيجة ايجابية تجنب الفريق الاحمر مكر الإياب في تونس.

وتُقام هذه المقابلة بعد أربع سنوات من “فضيحة رادس” الشهيرة، حيث التقى الفريقان في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقد تسبّب غياب تقنية الفيديو في أزمة كبرى بين الطرفيْن، دفعت الوداد للانسحاب وأهدي اللقب للفريق التونسي.

وسيلعب الوداد الرياضي المباراة بصفوف مكتملة، باستثناء غياب المدافع الكونغولي آرسين زولا بداعي الإصابة.

وتنطلق المباراة بين الطرفيْن في السابعة مساءً (19:00 غرينيتش +1)، على أرضية “المركب الرياضي محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء، لحساب ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، على أن تُجرى مواجهة الإياب في تونس يوم الأربعاء القادم.

ويُعول الوداد على المساندة الجماهيرية الكبرى التي سيحظى بها داخل “المركب الرياضي محمد الخامس” بالدار البيضاء، بغرض تحقيق نتيجة تجعل الفريق يخوض مواجهة الإياب في تونس بأريحية نسبية.

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