درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة الإثنين 30 أكتوبر

2023-10-29 / 12:11
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هبة بريس _ و م ع

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين، ‏حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة- الحرارة الدنيا- الحرارة العليا

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– وجدة 15……….25

– بوعرفة 16…….25

– الحسيمة 16…….20

– تطوان 14……….22

– سبتة المحتلة 14…..20

– مليلية المحتلة 15…..19

– طنجة 14………21

– القنيطرة 17…… 21

– الرباط 16……..22

– الدار البيضاء 16……22

– الجديدة 18………22

– سطات 17………18

– آسفي 18………19

– خريبكة 14……..16

– بني ملال 16…..23

– مراكش 16……..27

– مكناس 16……..20

– فاس 15………..24

– إفران 09………..11

– تاونات 16……..19

– الرشيدية 16…..27

– ورزازات 16……..30

– أكادير 17……….28

– الصويرة 18………24

– العيون 19…….34

– السمارة 19……34

– الداخلة 21…… 26

– أوسرد 22………37

– لكويرة 20………27

– ميدلت 12……… 21

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