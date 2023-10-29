درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة الإثنين 30 أكتوبر
هبة بريس _ و م ع
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة- الحرارة الدنيا- الحرارة العليا
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– وجدة 15……….25
– بوعرفة 16…….25
– الحسيمة 16…….20
– تطوان 14……….22
– سبتة المحتلة 14…..20
– مليلية المحتلة 15…..19
– طنجة 14………21
– القنيطرة 17…… 21
– الرباط 16……..22
– الدار البيضاء 16……22
– الجديدة 18………22
– سطات 17………18
– آسفي 18………19
– خريبكة 14……..16
– بني ملال 16…..23
– مراكش 16……..27
– مكناس 16……..20
– فاس 15………..24
– إفران 09………..11
– تاونات 16……..19
– الرشيدية 16…..27
– ورزازات 16……..30
– أكادير 17……….28
– الصويرة 18………24
– العيون 19…….34
– السمارة 19……34
– الداخلة 21…… 26
– أوسرد 22………37
– لكويرة 20………27
– ميدلت 12……… 21
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