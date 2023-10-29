“فينيسيوس” يتعرض لـ”إهانات عنصرية” في الكلاسيكو.. وبرشلونة يعلق

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور شعر بغضب كبير بسبب إهانات عنصرية، خلال مباراة الكلاسيكو بين فريقه ريال مدريد وبرشلونة التي جرت امس السبت ضمن الجولة 11 لليغا، على ملعب لويس كومبانيس، وانتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين لهدف.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن سبب خروج فينيسيوس جونيور عن طوره، والغضب الكبير الذي حصل عند دكة بدلاء نادي ريال مدريد، يعود إلى تلقي النجم البرازيلي عددا من الإهانات العنصرية، التي أطلقها بعض مشجعي نادي برشلونة الحاضرين في المدرجات.

وأضافت الصحيفة أن بعض مشجعي نادي برشلونة المتواجدين في المدرجات والقريبين من دكة بدلاء ريال مدريد قاموا بتوجيه كلمات عنصرية مباشرة إلى النجم البرازيلي، حيث وصفوه بـ”القرد”، فيما ألقى أحدهم جسماً يشبه قشرة الموز بالقرب من اللاعب.

وأعرب نادي برشلونة عن رفضه الشديد للهتافات العنصرية التي صدرت من بعض جماهير الفريق، خلال مباراة الكلاسيكو حيث أصدر النادي بيانا رسميا عبر حسابه على منصة “إكس”.

وقال النادي الكتالوني في بيانه: “سيدافع نادي برشلونة دائما عن قيم كرة القدم والرياضة مثل احترام الخصم”.

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