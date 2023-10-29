اختطاف عائلة نجم ليفربول “لويس دياز”.. والسلطات ترجح طلب فدية

هبة بريس _ رياضة

اختطف والدا مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، في محطة وقود بمقاطعة غواخيرا الريفية الشمالية، وفق ما أعلنت الشرطة الكولومبية.

وقالت الشرطة إن رجلين قاما باختطاف والدي دياز، لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، نقلاً عن صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وتمت عملية الخطف عبر آليتين، حيث اقتادا والده عبر دراجة نارية ووالدته بواسطة سيارة رباعية الدفع، فيما رجحت السلطات أن الهدف من الاختطاف هو المطالبة بالفدية.

وجرت العملية في مسقط رأس دياز، بمدينة بارانكاس التابعة لمقاطعة غواخيرا.

وهرعت الشرطة إلى وضع الحواجز في المنطقة حيث تمكنوا من إعادة والدته عقب اعتراض سيارة الخاطفين، فيما لا تزال السلطات تواصل البحث عن والد دياز.

في يناير 2022، اشترى ليفربول، لويس دياز من بورتو البرتغالي مقابل حوالي 60 مليون دولار.

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