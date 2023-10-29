الهلال الأحمر : السلطات الإسرائيلية طلبت إخلاء مستشفى القدس في غزة فورا
هبة بريس _ وكالات
قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور.
وأضاف في بيان على فيسبوك “منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 مترا”.
وتشن إسرائيل منذ 23 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها.
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
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11 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم نصرا من عندك
هؤلاء الاسرائليين لم تكن لديهم درة رحمة وشفقة على أطفال ونساء وشيوخ غزة لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل في إسرائيل واعتدائتها المتواصلة مع الشعب الفلسطيني يجب التدخل الفوري لوقف هذه المهزلة والابتزازات في حق الضحايا الأبرياء.
حان الوقت للتصدي لإسرائيل حتى لا تقوم مرة أخرى بإطلاق النار على هذا المستشفى ويذهب العديد من الضحايا الأبرياء الذين يعالجون في هذا المستشفى أرجوكم انقدوا أطفال ونساء وشيوخ غزة من يد هؤلاء المجرمين القتلة.
نداء الى جميع الدول العربية الإسلامية مساندة إخواننا في غزة وانقدوا أطفال ونساء وشيوخ غزة حتي لا تصبح كارثة إنسانية دموية لاتحمد عقباها.
قلبي يتألم ويتمزق عند سماع طفل او امرأة أو مسن توفي بهذه الطريقة البشعة والمؤلمة ياعرب يامسلمين تحركوا فورا ووقف النار على إخواننا الفلسطنين.
قلوبنا معك يا فلسطين ولكن بيدنا حيلة هو أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
الله يأخذ الحق فيهم لقد دمروا نفسية الأطفال والنساء والمسنين الذين لا حولة لهم سوى بالله العلي العظيم.
عين تدمع وقلب يتمزق وحسبنا آلله ونعم الوكيل ، اللهم انصر اخواننا في فلسطين نصرا عظيما بقدرتك يا رب العالمين.