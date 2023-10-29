الأمم المتحدة : سكان غزة يقتحمون مستودعات المساعدات ويأخذون الطحين والمؤن
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأحد إن الآلاف من سكان غزة اقتحموا مستودعات ومراكز توزيع المساعدات التابعة لها واستولوا على الطحين (الدقيق) و”مواد البقاء الأساسية”.
وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان “هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد ثلاثة أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة”.
ويقع أحد المستودعات في منطقة دير البلح التي تخزن فيها الأونروا الإمدادات من القوافل الإنسانية التي تعبر إلى غزة من مصر.
وتوقفت إمدادات المساعدات المتجهة إلى غزة منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني ردا على هجوم دام شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري.
وقالت الأونروا إن “الإمدادات في السوق تنفد، في حين أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة على متن شاحنات من مصر غير كافية”، مضيفة أن النظام الحالي لإدخال القوافل الإنسانية إلى غزة “مهيأ للفشل”.
وأضافت “احتياجات المجتمعات هائلة، حتى لو كانت فقط من أجل البقاء على قيد الحياة، في حين أن المساعدات التي نتلقاها هزيلة وغير متسقة”.
وقالت الأونروا إن قدرتها على مساعدة الناس في غزة تقلصت تماما بسبب الغارات الجوية التي أدت إلى مقتل أكثر من 50 من موظفيها وتقييد حركة الإمدادات.
وحتى قبل النزاع، كانت المنظمة تقول إن مهمتها معرضة للخطر بسبب نقص التمويل.
وتأسست الأونروا في عام 1949 في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، وتقدم الخدمات العامة بما في ذلك المدارس والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
8 تعليقات
كان الله في عونهم وفي مايعيشونه من رعب ومن ظلم من الصهاينة
ومادا تقولو حقوق الانسان في الموضوع لهم الحق في ان يتوصلو بالمساعدات لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
يجب التحرك الفوري في ايصال المساعدات من الاكل والادوية بالخصوص ان تصل لهم بي سلام
نسأل الله السلامة والعافية وان ينصرهم الله وبالصبر نقطع طريق السلام
اللهم انك قوي ورحيم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين
هي المساعدات جاي لمين
مهي جاي لأهل غزة
ليش لهسة بالمخازن؟
على فكرة عند اقتحام المخازن كان تموين كبير يكفي كل اهل غزة من جميع الموؤن والتموين حتى الاجبان وغيرة وهذا وعلى لسان واحد من غزة موجوده وتكفي وتفيض عن حاجتهم مع ذلك بقيت في المخزون دون المحاولة على توزيعها على الأطفال.والنساء الجياع وعدد الموظفين مش حجة لعدم التوزيع كان ممكن يستعينو بشباب غزه ولكن لحرب التجويع سياسة ثانية في حرب غزة حسبي الله ونعم الوكيل
يعني المنظمه نفسها قافله علي الطعام لتجويع الشعب يعني متواطءين ليهم حق الناس تقتحم المكان وتاخد الي هي عايزاه علاقل هم هيساعدو بعض لكن انتو جوعتوهم والطعام موجود ياريت الناس ف غزه يختارو حد ف كل منطقه يستلم المساعدات هو بنفسو ويوزعها علي اقاربو يعني كل عيله تستلم وتوزع علي الباقي طالما منظمات ظالمه وبتجوع الناس يعني هم هيطلعوا احسن منين كلهم جواسيس علي اهل غزه