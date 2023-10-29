“الأحكام بالمغرب قاسية”.. نادي قضاة المغرب ينتفض ضد “وهبي”

هبة بريس _ الرباط

دخل نادي قضاة المغرب على خط تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي زعم فيها “قسوة” الأحكام القضائية في المغرب .

وقال نادي قضاة المغرب أن تصريحات وزير العدل تمس بـ”استقلالية وهيبة القضاء وسمعته وسلطته” وهي “غير مسؤولة ”

وأصدر نادي قضاة المغرب بلاغا جاء فيه أنه “تدارس تصريحات وزير العدل المدلى بها تحت قبة البرلمان في جلسة 24 أكتوبر الجاري، والتي قال فيها بالدارجة المغربية ما معناه بالفصحى: الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”.

وانتقد قضاة المغرب صدور “مثل هذا التصريح غير المسؤول عن وزير العدل الذي يُفتَرض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية، مسجلا خطورة هذه التصريحات وتكرارها من طرف وزير العدل.

وشدد النادي على أن تصريح وهيي “مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته”، معتبرا أنه “نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تَنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يَدحَضُها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية

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