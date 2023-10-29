“الأحكام بالمغرب قاسية”.. نادي قضاة المغرب ينتفض ضد “وهبي”
دخل نادي قضاة المغرب على خط تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي زعم فيها “قسوة” الأحكام القضائية في المغرب .
وقال نادي قضاة المغرب أن تصريحات وزير العدل تمس بـ”استقلالية وهيبة القضاء وسمعته وسلطته” وهي “غير مسؤولة ”
وأصدر نادي قضاة المغرب بلاغا جاء فيه أنه “تدارس تصريحات وزير العدل المدلى بها تحت قبة البرلمان في جلسة 24 أكتوبر الجاري، والتي قال فيها بالدارجة المغربية ما معناه بالفصحى: الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”.
وانتقد قضاة المغرب صدور “مثل هذا التصريح غير المسؤول عن وزير العدل الذي يُفتَرض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية، مسجلا خطورة هذه التصريحات وتكرارها من طرف وزير العدل.
وشدد النادي على أن تصريح وهيي “مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته”، معتبرا أنه “نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تَنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يَدحَضُها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية
4 تعليقات
والله لو كانت الأحكام قاسية لما كثر الإجرام.
قبل التحدت عن القضاء يجب اولا محاربة الفساد والفاسدين بقطاع العدل بدءا بمحاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة اقولها صراحة ادا صلح القضاء وادا فسد فكل شي فاسد وانا لا اعمم هناك مسؤولين بقطاع العدل نزهاء ويخافون الله ولكن هناك آخرون لا علاقة لهم بهده المهنة وعلى رأسهم الوكيل العام السابق بورزازات اب ويجب تطهير قطاع العدل من امتالهم لان منهم من يستغل منصبه لضلم وإهانة المواطنين
اذا بقيي هذا الشخص في هذه الوزارة سيخربها
هذا الوزير هو أصل الفساد، وتعيينه كوزير اضر كثيرا بسمعة المغرب خاصة وزارة مهمة كوزارة العدل والان جاء بالعقوبات البديلة على مقاسه لكي يفلت من العقاب على كل تدخلاته في القضاء و الصفقات العمومية ومباراة المحامين…..