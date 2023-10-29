أنجلينا جولي : هجوم “حماس” لا يبرر الخسائر بالأرواح بغزة

هبة بريس _ القسم الفني

قالت النجمة العالمية أنجيلينا جولي أن هجوم “حماس” على إسرائيل، في السابع من أكتوبر، “لا يبرّر الخسائر في الأرواح البريئة جراء قصف السكان المدنيين في غزة”.

واضافت جولي ” ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا يمكنهم الحصول على الطعام أو الماء، ولا إمكانية للإخلاء، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود بحثًا عن ملجأ”

تصريحات جولي جاءت على حسابها في إنستغرام، إذ قالت: “مثل الملايين حول العالم، قضيت الأسابيع الماضية مريضة وغاضبة بسبب الهجوم في إسرائيل، ومقتل العديد من المدنيين الأبرياء، وأتساءل عن أفضل السبل للمساعدة”.

وأضافت: “أنا أيضاً أصلّي من أجل العودة الفورية والآمنة لكل رهينة، ومن أجل العائلات التي تتحمل الألم الذي لا يمكن تصوره لمقتل أحد أحبائها”، معتبرة أن “ما حدث في إسرائيل هو ” عمل إرهابي” لكنه لا يبرر الخسائر في الأرواح البريئة جراء قصف السكان المدنيين في غزة _ حسب قولها

وكتبت جولي، بحسب الخبر الذي نقلته “روسيا اليوم”: “إن شاحنات المساعدات القليلة التي تدخل (غزة) هي جزء صغير مما هو مطلوب، وتتسبّب التفجيرات في احتياجات إنسانية جديدة يائسة يومياً. إن الحرمان من المساعدات والوقود والمياه هو عقاب جماعي للشعب”.

وختمت جولي بالقول: “يجب القيام بأي شيء يمكن أن يمنع سقوط ضحايا بين المدنيين وينقذ الأرواح. مثل كثيرين آخرين، تبرعت لجهود الإغاثة الطبية. لقد اخترت دعم عمل منظمة أطباء بلا حدود وكنت أتابع تقاريرهم عن كثب”.

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