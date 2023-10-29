عودة الاتصالات والإنترنت تدريجيا في غزة

2023-10-29 / 09:46
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت شركة “الاتصالات الفلسطينية- جوال” عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة، بينما واصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ 23 على التوالي غاراته العنيفة على قطاع غزة ما أوقع شهداء وجرحى.

وحسب ما أفاد تلفزيون فلسطين على منصة فيسبوك: “شركة الاتصالات الفلسطينية- جوال: تعلن عن عودة خدمات الاتصال “الثابت والخلوي والإنترنت” للعمل بشكل تدريجي، والتي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة للعدوان يوم الجمعة 27/3/2023″.

وأضاف “أما بخصوص الشبكة الداخلية في القطاع، وبالرغم من خطورة الوضع الميداني فإن طواقمها الفنية كانت ولا زالت تعمل كل ما بوسعها لإصلاح ما أمكن من الأضرار التي حلت بالشبكة، قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانيات”.

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‫4 تعليقات

  3. لم نشهد مثل هذه المرة من ضغوطات علا غزة وأهلها لهم الله العلي القدير ومنصورين

  4. إرهابيين بنو صهيون ينتقمون بكل شتا الطرق ونسو من خلقهم كما اعطاهم يأتي يوم عليهم وينزع منهم كل شيء مسالت وقت وصبر غزة عند الله النصر

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