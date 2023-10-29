ابن كيران : ضاعت منا الأندلس ولا نريد أن تضيع فلسطين
قال عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمته امس السبت 28 أكتوبر الجاري، خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب ” نحن كمواطنين لا نملك إلا الدعاء، أنتم من تملكون القرار، ” في إشارة لحكام العرب
وتابع الأمين العام للحزب” فأنا لا أطلب منكم أن تجمعوا جيوشكم وتهجموا على إسرائيل، ولكن هناك الكثير من الأمور التي إذا قمتم بها ستغيرون المعادلة”، قبل أن يضيف “نحن لا نطمع أكثر من أن تتوقف الحرب ليسلم المواطنون العاديون والمدنيون الذين لا ذنب لهم ولا قرار ، وخصوصا الأطفال والنساء والمرضى والمستشفيات”.
وأضاف ”كيف يُعقل هذا، سيبقى هذا الأمر سُبة الدهر”، وأضاف أن الأندلس ضاعت من العرب قبل 5 قرون ولكن بقي عار ضياعها عالقا بملوك الطوائف الذين اختلفوا واقتتلوا فيما بينهم واستندوا بالكفار وحالفوهم على حساب المسلمين، عوض أن يتنازلوا ويتساهلوا ويكونوا ذاتا واحدة، وأردف “ضاعت منا الأندلس التي كنا نسكنها 8 قرون وبنينا فيها مدنا وجامعات وحضارة مثل الحضارة الموجودة في فاس ومراكش وفي الحواضر الكبرى للمغرب والعالم الإسلامي كله، بمعنى أننا مهددون”.
فهذا التحالف الغربي، يضيف ابن كيران” ساندوا المجرم والقتال، وتحالف معه الديمقراطيون والذين يبكون حقوق الإنسان ويعطون الدروس للعالم، مستدركا “جميع الحكام العرب يمكن أن ننتقد عليهم ما نريد لكن يبقون عربا ومسلمين ولا يمكن القول إنهم لا يتأثرون لأحوال المسلمين في غزة”.
وأشار إلى أنه “لا دولة عربية طُرد منها سفير ولا هُدد بأن يطرد، صحيح السفير الإسرائيلي بالمغرب ذهب لكن بطلب من دولته..”
وأوضح أن الغرب الرأسمالي بالإجماع دخل في حلف، فهو لم يسند “إسرائيل” أو نتنياهو ولكن دخل في حلف مع “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأساسية في أوروبا فرنسا وبريطانيا وألمانيا واسبانيا ودول أخرى رغم أنهم في هذه المرحلة لا يزالون في حق الدفاع عن النفس ويحتجون على ذلك بقتل الأطفال والنساء يقول ابن كيران، مستدركا “الحق يقال شخصيا إلى حد الآن لم أر أي صورة لأي طفل مقتول في الهجوم الذي كان من قبل حماس على المستوطنات، سمعنا كثيرا ولكننا نرى شيئا”.
21 تعليقات
ضاعت منا عشر سنوات من حكمك و ذهبت هباء منثورا.و لا زلنا ندفع ثمن اجراءاتك العبثية من تعاقد و تقاعد و مقاصة.
حتى التطبيع جرى تحت حكمكم يا تجار الدين.
أصبحت تخرف اودي اسي بن كران.
تصريحك حشو في الكلام ليس إلا.
أنت ضيعت المغاربة ولو كنت في الأندلس لبعتها قبل دخول يوسف بن تاشفين إليها ولو كنت في غزة لبعتها للصهاينة.
كفاك نفاقا. المغاربة يكرهون أن يصبحوا على وجهك.
ههه يتحدث عن ضياع فلسطين ضياع الاندلس. ومن ضيع المغرب و دمر معيشة فئة عريضة من شعب المغرب العميق الست انت وحكومتك ؟!
اسمه الكامل:الحاج أختابوس بن كيران
ولكم التعليق على ما يلفظ وما لفظ وما طبع وريثه في الحكومة…
المصدر جريدة الاسبوع المرحوم مصطفي العلوي
Avec le respect que je vous dois je sais que votre gouvernement avait mieux que celui ci des mafiosi actuel
Mais tu reste quelqu un non capable hlaïki
Mais vaut mieux que tu tais et préserver ta belle retraite
اللي باقي متبع حمق بحال هذا و الله حتى راه بلا عقل و ماعندو ما يدار.. الناس ديال الحزب اللي بعقلهم راه خلاوه و مشاو بحالهم.. و حتى الصحافة اللي تكتب على هذا راه غير بقات بلا شغل..
كيف ضاعت منكم الاندلس هل ما يسمونه الاندلس ملك باباك حتى يضيع منك
.الاندلس هي اسبانيا و وجود المسلمين كان استعمار و غزو لاراضي الاسبان اللذين طردوكم منها شر طرد و هزموكم شر هزيمة
الشعارات معندنا منعملو بها
إلى بغيتِ تحرر فلسطين سير نت ؤتركتك
كلام نفاق وماذا قدمت لبلدك حتى تقدمه لبلد شقيق. فمن السهل الاستواء على كرسي مريح جدا والتنعم براتب 7 ملايين شهريا مقابل إجهازك على المكتسبات الشعبية، والدعوة إلى مسيرة شعبية ضد الاحتلال لن تجدي نفعا اللهم إثقال كاهل رجال أمن هم أصلا يشتغلون تحت ضغط كبير جراء ارتفاع الجريمة ونقصان في العدد وامكانيات الاشتغال.ثم ان لك من الامكانيات المادية مايخول لك الذهاب إلى غزة
للاستشهاد والفوز بالجنة، فماذا تنتظر
ماذا تنتظر تطوع رفقة ابنتك التي وظفتها في الأمانة العامة للحكومة وابنك الذي ارسلته للدراسة بفرنسا وجوقة مريديك القتال في غزة وإذا ما مت ستكتب من الشهداء وسنرتاح من قفشاتك وخرجاتك التي تزكم الأنوف .
هذا هو الحزب الذي يتاجر بكل شيء فقد تاجر بالدين واصبح اهله على هيئة ذءاب ملتحية وهاهم يتاجرون بالقضية الفلسطينية كما تاجروا من قبل بالشعارات الزاءفة فورطوا المواطنين في لهيب الأسعار والحد من القدرة الشرائية مما جعل الجميع يكن كراهية ومقتا لهم غير مسبوق
لخوانحية هما مت مت مت مت . الشفوي والنفاق را الشعب عاق وفاق
ان ما تقولونه هو الذي ضيع كل شيئ تحرضون حماس لضرب اسرائيل وتختبىون انتم في دولكم وحماس في جحورهم التي بنوها بملايين الدولارات التي تصرفها قطر لهم وتتركون الابرياء تحت نيران اسراىيل اما ما سميته بالاندلس فهي دولة اسبانيا العضو الكامل العضوية في الاتحاد الاروبي وهي الان تربطها علاقة صداقة وجوار مع المغرب واعترفت اخيرا باهمية الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وترغب انت يا سليل حركة الإخوان المسلمون ان تعيد احتلالها اقول لك فقط الا كنتي راجل حرك غير زورق ديال الحراكة لجهتها وشوف اش غا يوقع ليك راك رجل دولة اوزن كلامك وعرف اش كاتكول راك وليتي غير كتضرب وتزكل
ضاعت منا عشر سنوات من حكمك و ذهبت هباء منثورا.و لا زلنا ندفع ثمن اجراءاتك العبثية من تعاقد و تقاعد و مقاصة.
حتى التطبيع جرى تحت حكمكم يا تجار الدين
ضاعت منا عشر سنوات من حكمك و ذهبت هباء منثورا.و لا زلنا ندفع ثمن اجراءاتك العبثية من تعاقد و تقاعد و مقاصة.
حتى التطبيع جرى تحت حكمكم يا تجار الدين
لم اسمع بك من بداية حرب غزة قلت انك هناك
إوا سير حارب عري على ذراعك
كل الشعارات التي تقدمت بها نعرفها نسالون الله ان ينصرهم بنصره
النفاق