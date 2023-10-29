23 يوما على الحرب ..8 آلاف شهيد في غزة

هبة بريس _ متابعة

واصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث والعشرين على التوالي استهداف المدنيين في غزة، لترتفع حصيلة الحرب إلى أكثر من 8 آلاف شهيد، والجرحى إلى ما يزيد عن الـ20 ألف مصاب بجروح مختلفة.

وشنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي ، الأحد، غارات مكثفة على منازل في خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة رغم زعمه أن مناطق الجنوب آمنة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء معظمهم من النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الشمال.

وأكد الجيش الإسرائيلي على عدم استبعاد مستشفى الشفاء في غزة من قائمة أهدافه تحت زعم احتماء مقاتلين من المقاومة الفلسطينية داخله، ما أثار مخاوف من مجزرة جديدة بحق المدنيين على غرار مذبحة مستشفى المعمداني.

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