23 يوما على الحرب ..8 آلاف شهيد في غزة
هبة بريس _ متابعة
واصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث والعشرين على التوالي استهداف المدنيين في غزة، لترتفع حصيلة الحرب إلى أكثر من 8 آلاف شهيد، والجرحى إلى ما يزيد عن الـ20 ألف مصاب بجروح مختلفة.
وشنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي ، الأحد، غارات مكثفة على منازل في خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة رغم زعمه أن مناطق الجنوب آمنة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء معظمهم من النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الشمال.
وأكد الجيش الإسرائيلي على عدم استبعاد مستشفى الشفاء في غزة من قائمة أهدافه تحت زعم احتماء مقاتلين من المقاومة الفلسطينية داخله، ما أثار مخاوف من مجزرة جديدة بحق المدنيين على غرار مذبحة مستشفى المعمداني.
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14 تعليقات
الحرب العالمية الثالثة تدق ناقوس الخطر..
على العرب التحرك سريعا لايقاف الحرب على غزة ..
اللهم بردا وسلاما على إخوتنا في غزة
حسبي الله ونعمه الوكيل ربي يمهل ولا يهمل..
كثر الله احزانكم واطال الله عزائكم ورفع عن قلوبكم الأفراح وشتت شملكم وجعل كل أيامكم عزاء. اللهم آمين يارب العالمين مجرمين قتلة..
اللهم أعز الإسلام بأبي عُبيدة وأمثال أبي عُبيدة وباقي الفصائل الفلسطينية الاخرى..
اللهم إنّ الأرض أرضك والجند جندك والأمر أمرك وأنت القويّ العزيز فانصرهم نصرًا عزيزًا مؤزّرًا تشفي به صدور قوم مؤمنين”اللهم إني استودعتُك فلسطين و أهلَها كبارَها و صغارَها، رجالَها و نساءَها شبابَها و بناتِها أرضَها و سماءَها فاحفظها يا ربنا من كل سوء ..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم انصر المسلمين في فلسطين وثبت اقدامهم يارب .احفظ اللهم المرابطين المجاهدين و ثبتهم اللهم وأيدهم بنصرك يارب العالمين…
سَلَامٌ عَلَىَ غَـزَةَ بِمَاَ فِيِهَاَ بِمَن فِيِهَاَ بِكُلِّ مَاَ فِيِهَاَ عاشت فلسطين حرة.. 🇵🇸
ما يقع حاليا في فلسطين الشقيقة يدمي القلوب ..
انشقت القلوب جنت العقول ونحن عن بعد فما بالنا بي اخواننا في غزة اللهم انصرهم نصرا مبينا
انشاالله القردوس الاعلا والنصر لي غزة
نعلهم الله بنو صهيون وعلى مايقولون هل يعقل ان تجعل المقاومة المجاهدين على وطنهم واطفالهم ونسائهم وشبابهم وووو ويقدمونهم لي قصف الارهابيين لايعقل ان يكونو بداخل مستشفى الشفاء في غزة
تداعيات إسرائيل بوجود مقاومة حماس في مستشفيات غزة تضليل الراي العام لي تبرير جرائم في حق المدنيين الفلسطينيين العوزل