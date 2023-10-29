طقس الأحد.. سماء غائمة مع احتمال نزول أمطار

2023-10-29 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والريف وذلك خلال الصباح والليل.

ومن المرتقب تشكل كتل ضبابية محلية بكل من السهول الشمالية و الوسطى، وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء غائمة، حيث ستعطي الفرصة لنزول أمطار متفرقة خلال الليلة الموالية في السواحل الواقعة شمال الصويرة، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و21 درجة بالأقاليم الصحراوية، وما بين 10 و 16 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا طفيفا شرق وجنوب البلاد، وستنخفض بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

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‫11 تعليقات

  2. فصل الشتاء والبرودة والفلاحين ينتظرون الغيث فاللهم لا تحرمنا الغيث النافع..

  6. وجعلنا من الماء كل شيء حي. بالماء تحيا الحياة وبدونه تموت الطبيعة والجمال والنبات والانسان..

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