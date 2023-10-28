مصرع 32 شخصا في حادثة سير مـــ..ــروعة بمصر

2023-10-28 / 22:03
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، مصرع 32 شخصاً وإصابة 63 آخرين في حادث مروريّ على طريق سريع شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة بشأن الحادث الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه “كان بسبب طقس سيئ على طريق سريع شمالي البلاد”.

وأوضحت وزارة الصحة أن “حادثاً مرورياً وقع صباح اليوم السبت بين أتوبيس (حافلة لنقل الركاب) وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي في محيط منطقة وادي النطرون (شمال)”.

وقررت الوزارة “رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة (شمال/محيط الحادث)”.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أسفر عن “وفاة 32 راكباً وإصابة 63 آخرين”، دون ذكر سبب الحادث.

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‫10 تعليقات

  6. نتقدم بأسمى عبارات المواساة والتقدير للشعب المصري الشقيق إثر هاته الفاجعة..

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