مصرع 32 شخصا في حادثة سير مـــ..ــروعة بمصر
هبة بريس - وكالات
أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، مصرع 32 شخصاً وإصابة 63 آخرين في حادث مروريّ على طريق سريع شمالي البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة بشأن الحادث الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه “كان بسبب طقس سيئ على طريق سريع شمالي البلاد”.
وأوضحت وزارة الصحة أن “حادثاً مرورياً وقع صباح اليوم السبت بين أتوبيس (حافلة لنقل الركاب) وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي في محيط منطقة وادي النطرون (شمال)”.
وقررت الوزارة “رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة (شمال/محيط الحادث)”.
وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أسفر عن “وفاة 32 راكباً وإصابة 63 آخرين”، دون ذكر سبب الحادث.
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10 تعليقات
تعازينا الحارة للشعب المصري الشقيق..
اللهم أرحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
يجب أخذ الحيطة والحذر في الطرقات ..
نسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة يارب العالمين..
نتقدم بأسمى عبارات المواساة والتقدير للشعب المصري الشقيق إثر هاته الفاجعة..
اللهم ارحمهم واغفر لهم..
الإنتباه واجب عندما يسوء الطقس ..
اللهم اغفر لهم وارحم موتاهم واشفي مرضاهم..
عدد كبير حصد اليوم بسبب سوء الاحوال الجوية..