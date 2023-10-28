الوداد الرياضي ينهي تحضيراته لمواجهة الترجي التونسي وهذه تشكيلته المتوقعة
أنهى الوداد الرياضي، مساء اليوم السبت، تحضيراته لمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.
وأجرى لاعبو الفريق الأحمر حصتهم التدريبية الأخيرة بملعب بنجلون، وقد خصصها المدرب عادل رمزي لوضع آخر اللمسات على التشكيلة التي سيعتمد عليها في مباراة الغد.
وعلاقة بالمباراة، من المحتمل أن يعتمد عادل رمزي على التشكيلة التالية :
المطيع – حركاس – ابو الفتح – عطية الله – العملود – جبران – دراوي – أحناش- لحتيمي – بوسفيان – البحري
ومعلوم أن مباراة الذهاب بين الوداد والترجي ستقام غدا الأحد بداية من السابعة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
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10 تعليقات
على الرجاء الرياضي ان ترد بالثقيل على الترجي التونسي..
سبق للترجي ان أقصى الوداد الرياضي سنة 2007 ..
الوداد البيضاوي سيسحق خصمه الترجي التونسي..
اصطدام الوداد والترجي في نصف نهائي الدوري الأفريقي يعيد “فضيحة رادس” واللقب المسروق وغياب الفار إلى الواجهة..
مربوحة بإذن الله لوداد الأمة..
الوداد له تاريخ. على الترجي التونسي..
كل التوفيق للوداد الرياضي بإذن الله ..
نتمنى الفوز للوداد الرياضي..
مليون مبروك لسيد الأندية المغربية الوداد على المستوى الإفريقي في السنوات الأخيرة ان شاء الله اللقب مغربي ..
رد الدين بأسلوب رياضي يشرف المنظومة الكروية المغربية..