اسرائيل مستاءة من امتناع ألمانيا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة

هبة بريس - وكالات

أعرب السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور، اليوم السبت، عن استيائه من امتناع ألمانيا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بروسور أمام تجمع لحزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” في شمال الراين-وستفاليا: “إسرائيل تحتاج إلى دعم ألمانيا في الأمم المتحدة. إن التصويت المتمثل في الامتناع عن التصويت ليس كافيا، لأنهم لا يستطيعون القول إن حماس مسؤولة عن هذه المذبحة الرهيبةا”.

وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، مشروع قرار صدر عن الدول العربية ويدعو إلى هدنة فورية في غزة، ووقف للقصف الإسرائيلي والعمليات الغسكرية.

وصوتت 120 دولة لصالح المشروع، وعارضته 14 دولة وامتنعت 45 دولة عن التصويت، وكانت ألمانيا من بين الدول التي امتنعت عن التصويت.

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