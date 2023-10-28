فلسطين تزين قمصان لاعبي إتحاد طنجة قبل لقاء الجيش الملكي
ارتدى لاعبو إتحاد طنجة قمصانا تحمل رسالة دعم لفلسطين، أثناء سفرهم لمواجهة الجيش الملكي، في المباراة المقررة غدا الأحد، ضمن الجولة السابعة للبطولة الاحترافية.
ونشرت الصفحة الرسمية للفريق المغربي صورا للاعبين أثناء سفرهم إلى القنيطرة تمهيدا لمواجهة الجيش الملكي، حيث يرتدون قمصانا سوداء تحمل العلم الفلسطين وعبارة “الحرة لفلسطين”.
ومعلوم أن إتحاد طنجة سيحل ضيفا على الجيش الملكي غدا الأحد بداية من الرابعة عصرا بالملعب البلدي للقنيطرة.
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11 تعليقات
شكرا للاعبي اتحاد طنجة على هذا التعبير الرائع..
فلسطين عربية توجد في قلوبنا .اللهم احفظهم بحفظك التام..
تحية تقدير واحترام للنادي الطنجاوي على هذه
المبادرة الطيبة..
أقمصة في المستوى الكبير..
فلسطين عربية حرة في قلوب كل العرب والعالم ..
اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزة ..
العالم الفلسطيني موجود في كل بقاع الأرض تضامنا مع الشعب الفلسطيني..
كل التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق..
نتمنى أن تكون هاته الصورة المعبرة عن علم فلسطين موجودة في كل بقاع الأرض..
اللهم احفظ إخواننا في فلسطين يارب العالمين..
سلوك راقي لقد رأيتهم فعلا في محطة القطار و اعجبتني الفكرة.شكرا IRT