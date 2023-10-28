فلسطين تزين قمصان لاعبي إتحاد طنجة قبل لقاء الجيش الملكي

ارتدى لاعبو إتحاد طنجة قمصانا تحمل رسالة دعم لفلسطين، أثناء سفرهم لمواجهة الجيش الملكي، في المباراة المقررة غدا الأحد، ضمن الجولة السابعة للبطولة الاحترافية.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق المغربي صورا للاعبين أثناء سفرهم إلى القنيطرة تمهيدا لمواجهة الجيش الملكي، حيث يرتدون قمصانا سوداء تحمل العلم الفلسطين وعبارة “الحرة لفلسطين”.

ومعلوم أن إتحاد طنجة سيحل ضيفا على الجيش الملكي غدا الأحد بداية من الرابعة عصرا بالملعب البلدي للقنيطرة.

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