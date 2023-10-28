شكاية من داخل سجن طنجة..الزفزافي و”قادة الحراك” يقاضون ناشطا حقوقيا

هبة بريس - الرباط

تقدم ناصر الزفزافي، المعتقل في سجن طنجة 2، رفقة نبيل أحمجيق وزكرياء أضهشور ومحمد حاكي وسمير أغير، بشكاية ضد التصريحات الأخيرة لرئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بخصوص “اتهام بالعمالة لاسرائيل “.

وجاء في تدوينة أحمد الزفزافي، والد “قائد حراك الريف” “نحن المعتقلين السياسيين الخمسة بسجن طنجة2 قمنا بتقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد المدعو ،احمد ويحمان في قضية الاتهامات الموجهة ضدنا”.

وكان معتقلوا “حراك الريف” قد عبروا في وقت سابق عن تضامنهم المبدئي مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة، وعدوانا غير مسبوق بهدف التهجير القسري، والدعم الذي تتلقاه دولة الاحتلال من القوى الدولية الكبرى، وسط حياد ملغوم وسلبي للأمم المتحدة، وتواطئ حكام المنطقة.

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