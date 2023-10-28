البطولة الاحترافية.. الرجاء الرياضي ينجو من فخ أولمبيك آسفي بتعادل مثير

البطولة الاحترافية.. الرجاء الرياضي ينجو من فخ أولمبيك آسفي بتعادل مثير

2023-10-28 / 20:17
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حقق الرجاء الرياضي تعادلا مثيرا أمام مضيفه أولمبيك آسفي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب مراكش الكبير، ضمن الجولة السابعة من البطولة الاحترافية.

وكان الرجاء الرياضي السباق إلى التهديف عبر محمد المكعازي في الدقيقة 49، وأدرك سهيل يشو التعادل لأولمبيك آسفي في الدقيقة 51 من ضربة جزاء، قبل أن يوقع إبراهيم البحراوي الهدف الثاني للفريق المسفيوي في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 94، تمكن عبد الصمد بدوي من تسجيل هدف التعادل للرجاء الرياضي.

هذا التعادل يضع الرجاء الرياضي في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل أولمبيك آسفي المركز التاسع بـ 8 نقاط.

 

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