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إنزكان : توقيف أربعة متورطين في جريمة ق…تل بينهم فتاة

2023-10-28 / 20:19
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قاد تنسيق أمني بين مصالح أمن إنزكان وأمن طنجة، يوم أمس الجمعة 27 أكتوبر الجاري، من توقيف أحد المشتبه فيهم في جريمة قتل وقعت بداية الأسبوع الجاري، كان في حالة فرار وتم توقيفه بمحطة طنجة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بداية الأسبوع الجاري، بعدما تم نقل شخص كان قد تعرض الى تعنيف الى المستشفى الإقليمي لإنزكان، كان برفقته ثلاث أشخاص بينهم فتاة، ولعل الوضع الصحي الحرج للضحية، دفع بالطبيب الى إخطار المصالح الأمنية التي حلت عناصرها الى المستشفى وتم إعتقال الاشخاص الثلاثة والإستماع اليهم في محاضر بعدما وجهت لهم النيابة العامة تهمة المشاركة في الضرب والجرح المفضي الى الموت وعدم التبليغ عن جريمة.

وقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 37 سنة، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، والتحقيق معه، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، مع تحديد خلفيات ارتكاب هذا الفعل الجرمي.

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