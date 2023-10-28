اشتباكات أمام منزل نتنياهو بين أنصاره ومطالبين برحيله

هبة بريس - وكالات

توافد العشرات من أنصار الليكود الإسرائيلي من أورد عكيفا للتصدي لمظاهرة نظمتها عائلات الأسرى لدى حماس في قطاع غزة للمطالبة باستعادتهم وذلك بجوار منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” جاء العشرات من أنصار الليكود من أور عكيفا للاحتجاج على “مظاهرة إعادة الرهائن”، التي تجري بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية، ويشارك فيها نحو 500 شخص.

هذا وتحاول الشرطة الإسرائيلية الفصل بين الطرفين. في حين هتف أنصار الليكود: “عار عليكم، في وقت الحرب تحتجون – الجنود يُقتلون وأنتم تحتجون”. وفي جملة المطالبات أيضا، طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الحكومة نتنياهو.

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