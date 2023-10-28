أشرف بنشرقي يتألق بهدف جديد في الدوري القطري (فيديو)

سجل المغربي أشرف بنشرقي هدفا في المباراة التي خسرها فريقه الريان أمام ضيفه الغرافة بأربعة أهداف لثلاثة، اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري.

ولعب بنشرقي أساسيا في مباراة اليوم، وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 20.

ويعتبر هذا الهدف الثالث للاعب أشرف بنشرقي في الدوري القطري هذا الموسم.

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