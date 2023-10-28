أشرف بنشرقي يتألق بهدف جديد في الدوري القطري (فيديو)
سجل المغربي أشرف بنشرقي هدفا في المباراة التي خسرها فريقه الريان أمام ضيفه الغرافة بأربعة أهداف لثلاثة، اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري.
ولعب بنشرقي أساسيا في مباراة اليوم، وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 20.
هدف|#الريان يتقدم 2-0 #الغرافة في الدقيقة 20 بواسطة أشرف بن شرقي .. #دوري_نجوم_إكسبو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/vDajQAf7Mx
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 28, 2023
ويعتبر هذا الهدف الثالث للاعب أشرف بنشرقي في الدوري القطري هذا الموسم.
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5 تعليقات
أشرف بن شرقي لاعب مهاري
بن شرقي لاعب رائع
تمنيت أشرف بن شرقي مع المنتخب
هذا الاعب مظلوم إعلاميا
بن شرقي يستحق التواجد مع المنتخب المغربي