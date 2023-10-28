نواب أمريكيون يراسلون بايدن لتخفيف الرسوم الجمركية على واردات الفوسفاط المغربي

2023-10-28 / 19:44
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طالب نواب أمريكيون ، عبر رسالتين موجهة الى ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الفوسفاط المغربي ومشتقاته .

وجاء في رسالتي 30 نائبا في الكونغرس الأمريكي، مطالب لادارة بايدن بتخفيف الرسوم الجمركية على واردات الفوسفاط المغربية التي كانت قد فرضت خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب بعد ضغوط كبيرة مارستها شركة امريكية محلية ( موزاييك).

ويقدر معدل الإنتاج العالمي السنوي للفوسفاط بـ240 مليون طن، وتقديرات احتياطيات الفوسفات القابلة للاستخراج اقتصاديا في جميع أنحاء العالم 69 مليار طن، والموارد التي يحتمل أن تكون قابلة للاستغلال من صخور الفوسفات 300 مليار طن.

وبالمغرب، بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أزيد من 114,57 مليار درهم برسم سنة 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36 في المائة مقارنة بسنة 2021.

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‫5 تعليقات

  3. يجب التخفيف الرسوم الجمركية على واردات الفوسفاط المغربية التي كانت قد فرضت خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب بعد ضغوط كبيرة مارستها شركة امريكية محلية ( موزاييك).

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