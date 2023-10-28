ملتقى الفلاحة بالمغرب يتطرق لاستدامة نظم الإنتاج الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية

الدورة 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ستتطرق لقضايا

تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تنظم الدورة 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب من 22 إلى 28 أبريل 2024 بمكناس تحت شعار “المناخ والفلاحة: من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود”.

في سياق عالمي يتسم بالتغيرات المناخية، والتي تؤثر على الإنتاج الزراعي، وتوفر الموارد المائية وعلى الأمن الغذائي، ستركز النسخة القادمة من الملتقى على الجهود المبذولة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها من أجل صمود ومرونة القطاع الفلاحي. في هذا الصدد، سيتم تنظيم مؤتمرات وندوات، خلال الملتقى، مع تعبئة خبراء وعلماء وطنيين ودوليين.

وستعرف هذه الدورة تنظيم المناظرة الوطنية للبحث الزراعي، التي ستسلط الضوء على التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تم تحقيقه، وكذا الاستراتيجية المقبلة في مجال البحث الزراعي في مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر لتطوير الفلاحة المغربية.

ويعد الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب من أكبر الأحداث في العالم، المخصصة للزراعة والمتدخلين في قطاع الفلاحة. وقد استقطب الملتقى في عام 2023، أكثر من 923.000 زائر و1400 عارض و2000 من مربي الماشية و70 دولة مشاركة.

اسبانيا ضيف شرف الملتقى لعام 2024

نظرا لأهمية الفلاحة بإسبانيا واعتبارها ضمن أهم الزراعات في أوروبا الغربية، يتم استضافة إسبانيا كضيف شرف للدورة 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

ويعكس اختيار إسبانيا تميز العلاقات ال التاريخية التي تربط المغرب بهذا البلد، ومستوى وجودة التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي.

ستعطي هذه المشاركة الفرصة للعارضين والزوار للتعرف واكتشاف ثراء وتنوع الزراعة الإسبانية، كما ستمنح الفرصة لاستكشاف سبل تطوير الشراكات التجارية وتعزيز الاستثمارات في المجال الزراعي على كلا الجانبين.

مندوب عام جديد للملتقى

منذ إنشاء المعرض عام 2006، شغل السيد جواد الشامي منصب المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، وقد ساهم بقوة في تطويرالمعرض منذ إنشائه، ليصبح ضمن أكبر الأحداث الدولية ومرجعا عالميا في المجال الزراعي. إلى جانب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تمكن بفضل دعم مختلف الشركاء والأطراف المعنية بالملتقى، من جعله، على مر السنين، موعدا محوريا لمهنيي القطاع الفلاحي، على الصعيدين الوطني والدولي. واليوم، يسلم السيد جواد الشامي المشعل.

وسيشغل السيد كمال هدان، المدير الجهوي للفلاحة بجهة فاس-مكناس، منصب المندوب العام للملتقى بالنيابة، للتحضير للدورة 16 المقبلة للملتقى.

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