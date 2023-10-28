نتنياهو: قوة خاصة دخلت الى شمال قطاع غزة ليلة أمس

هبة بريس - متابعة

قال رئيس وزراء اسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن قوات اسرائيلية دخلت ليلة أمس شمال قطاع غزة .

واضاف نتنياهو مساء اليوم السبت، إن الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وأن اسرائيل مستعدة لذلك بحسب تعبيره .

وكثف جيش الاحتلال قصفه لمناطق عدة في غزة وشن سلسلة من الغارات هي “الأعنف” على الإطلاق منذ بدء الحرب. كما أعلن توسيع عملياته البرية بدءا من ليلة امس وقطعَ الاتصالات وخدمة الإنترنت بالكامل.

وارتفع عدد شهداء المجازر الإسرائيلية في غزة إلى 7326 شهيدا، بينهم 3038 طفلا و1726 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و976 مصابا، بالإضافة إلى 1650 مفقودا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، التي نشرت قائمة بأسماء جميع الشهداء ردا على تشكيك واشنطن في أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي.

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