محكمة اسبانية ترفض تسليم مغربي متهم في جـ..ـريمة قـ..ـتل

قالت وكالة الأنباء الاسبانية، “ايفي” إن المحكمة الوطنية الإسبانية رفضت تسليم مطلوب لدى المغرب من أجل شبهة تورطه في جريمة قتل عمد والاتجار الدولي في المخدرات .

وأضافت وكالة الأنباء الاسبانية، إن المعني بالأمر كان قد دخل احدى جزر الأرخبيل الكناري ، في نونبر من سنة 2022 ، وبقي معتقلا الى غاية 30 دجنبر من السنة ذاتها، قبل أن تقرر المحكمة متابعته في حالة سراح وإلزامه بالمثول أمام المحكمة كل أسبوع ومصادرة جواز سفره المغربي لمنعه من مغادرة التراب الإسباني.

وبررت المحكمة قرارها بحسب وكالة الانباء الاسبانية بان “مذكرة التوقيف الدولية الخاصة بتهريب المخدرات والقتل لم تتضمن وصفًا للأحداث، وكانت تفتقر إلى مؤشرات تتعلق بتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة”.

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