مظاهرة حاشدة بلندن دعما لغزة

هبة بريس - وكالات

خرجت اليوم السبت مظاهرات ومسيرات حاشدة نددت بتواصل القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الـ22 على التوالي، في مدن عربية وغربية وإسلامية عدة، حيث دعا المتظاهرون لوقف العدوان المستمر على الفلسطينيين، خاصة بعد بدء جيش الاحتلال توغلا بريا “محدودا”، وقطع الاتصالات بشكل كامل عن القطاع.

وتظاهر عشرات الآلاف في العاصمة لندن حاملين الأعلام الفلسطينية، ومطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار، وإنقاذ أهالي غزة من القصف الإسرائيلي المستمر.

كما نُظّمت مسيرات أخرى في أماكن أخرى من المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وغلاسغو.

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