حسنية أكادير يتعادل بميدانه أمام نهضة الزمامرة في البطولة الإحترافية

تعادل حسنية أكادير أمام ضيفه نهضة الزمامرة بهدفين لمثلهما، في المباراة الي جمعتهما اليوم السبت، بملعب أدرار الكبير بأكادير، ضمن الجولة السابعة من البطولة الاحترافية.

وكان نهضة الزمامرة السباق إلى التهديف عبر لاعبه محمد هبالي في الدقيقة 35، ثم أضاف زميله عبد الحي فرصي الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وخلال الشوط الثاني، قلص التونسي فادي بن شوق الفارق للحسنية في الدقيقة 60، ثم وقع القائد ياسين رامي هدف التعادل في الدقيقة 78.

هذه النتيجة تضع نهضة الزمامرة في المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بينما رفع الحسنية رصيده إى 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

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