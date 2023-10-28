“قضية حومة الشوك ” بطنجة..بنعزوز يكشف لـ”هبة بريس ” تفاصيل الملف ( فيديو)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أجلت ابتدائية طنجة، الأربعاء الماضي، النظر في الملف المتعلق بدعوى رفعتها شركة عقارية تطالب فيها ساكنة “حومة الشوك” بتراب مقاطعة امغوغة، بالافراغ بداعي ملكيتها للعقار المحتضن للحي البالغ مساحته 14 هكتار.

تأجيل الملف الذي أخذ صداه يتجاوز حدود مدينة طنجة، حدد الى غاية 08 نونبر 2023 ، قصد استكمال باقي الاجراءات، حيث كان العشرات من ساكنة الحي قد توصلوا باستدعاءات لحضور جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية، وذلك بناءً على شكاية عاجلة تقدمت بها شركة عقارية ضدهم، تُطالِبهم من خلالها بافراغ مساكنهم التي يقطنون بها منذ عقود من الزمن.

وفي تصريح لموقع “هبة بريس ” قال عبد العزيز بنعزوز، رئيس مجلس مقاطعة امغوغة، إن الملف المتعلق بالرسم العقاري موضوع شكاية الشركة العقارية يأخذ مساره القضائي بشكل عادي، مشيرا الى أن السكان المعنيين بالدعوى يقطنون بحي بنكيران ( حومة الشوك) منذ عشرات السنين ويملكون شواهد سكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة ورخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء والصرف الصحي .

وأشار رئيس مجلس مقاطعة امغوغة، الى أن حي بنكيران ( حومة الشوك) خضع لتصميم اعادة الهيكلة الذي يمر عبر عدة مراحل ووقع عليه والي الجهة ورئيسي جماعة طنجة ومجلس مقاطعة امغوغة ،والوكالة الحضرية وبمشاركة مصالح السكنى والتعمير وعدد من المتدخلين، كما أن السكان المعنيين بالدعوى القضائية يؤدون الضرائب ومنهم من يملك سجلات تجارية الأمر الذي يصعب معه انكار وجودهم ، مؤكدا أن اعطاء أحكام قيمة سابق لأوانه .

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