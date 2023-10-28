الإصابة تضرب “بديل أمرابط” قبل أسابيع على إنطلاق كأس أفريقيا

الإصابة تضرب “بديل أمرابط” قبل أسابيع على إنطلاق كأس أفريقيا

2023-10-28 / 17:05
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تعرض الدولي المغربي أسامة العزوزي للإصابة خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه بولونيا أمام مضيفه ساسولو بهدف لمثله، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ودخل أسامة العزوزي كبديل في الدقيقة 69 من جانب بولونيا، قبل أن يترك أرضية الملعب في الدقيقة 84 بعد تعرضه للإصابة.

وينتظر أن يخضع اللاعب أسامة العزوزي البالغ من العمر 22 سنة لفحوصات طبية دقيقة في غضون الساعات القليلة القادمة من أجل الوقوف على مدى خطورة إصابته وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وتأتي إصابة العزوزي قبل أسابيع على إنطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام مطلع العام القادم بساحل العاج، إذ يعتبر اللاعب المذكور البديل الأول لسفيان أمرابط في تشكيلة المنتخب الوطني المغربي على مستوى مركز الإرتكاز.

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