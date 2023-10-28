نصير مزراوي يساهم في قيادة بايرن ميونيخ لفوز كاسح في الدوري الألماني

نصير مزراوي يساهم في قيادة بايرن ميونيخ لفوز كاسح في الدوري الألماني

2023-10-28 / 16:37
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ساهم الدولي المغربي نصير مزراوي في قيادة فريقه بايرن ميونيخ لفوز كاسح أمام ضيفه دارمشتات بثمانية أهداف دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة 9 من الدوري الألماني.

ولعب مزراوي أساسيا في مباراة اليوم وقدم مردودا مميزا، حيث صنع هدفين في الدقيقتين 51 و71.

وعرفت المباراة إشهار الحكم لثلاث بطاقات حمراء، الأولى لكيميش من جانب بايرن ميونيخ في الدقيقة 4، بينما وجه الثانية والثالثة للاعبي دارمشتات غاسولا في الدقيقة 21 وماغليكا في الدقيقة 41.

يشار إلى أن هذا الفوز مكن بايرن ميونيخ من الانفراد مؤقتا بصدارة البوندسليغا برصيد 23 نقطة، مبتعدا بفارق نقطة واحدة عن بايير ليفركوزن.

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