بيدرو روشا :”مونديال 2030 سيخلف إرثا لبلدان إسبانيا والمغرب والبرتغال”

بيدرو روشا :”مونديال 2030 سيخلف إرثا لبلدان إسبانيا والمغرب والبرتغال”

2023-10-28 / 15:31
1

أكد بيدرو روشا، رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم أهمية احتضان بلدان إسبانيا والمغرب والبرتغال لنهائيات كأس العالم 2030.

وقال روشا خلال معرض حديثه في ندوة التوقيع غلى خطاب النوايا :”نملك فرصة فريدة للتعاون بين الاتحادات والبلدان والشعوب الثلاث، وسيخلف هذا المونديال إرثاً لهذه البلدان الثلاث”.

وتابع :”أمامنا وقت طويل لإنهاء تفاصيل هذا الملف في أفق شهر يونيو القادم، ونود أن يتواصل هذا الطموح ويتضاعف في نفوس عشاق كرة القدم، ويشرفني ويسعدني التوقيع على خطاب النوايا، فلنجعل هذا الحلم حقيقة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ريال مدريد يحقق “ريمونتادا” مثيرة أمام برشلونة في الكلاسيكو

ريال مدريد يحقق “ريمونتادا” مثيرة أمام برشلونة في الكلاسيكو

2023-10-28 / 17:13
Photo of الإصابة تضرب “بديل أمرابط” قبل أسابيع على إنطلاق كأس أفريقيا

الإصابة تضرب “بديل أمرابط” قبل أسابيع على إنطلاق كأس…

2023-10-28 / 17:05
Photo of نصير مزراوي يساهم في قيادة بايرن ميونيخ لفوز كاسح في الدوري الألماني

نصير مزراوي يساهم في قيادة بايرن ميونيخ لفوز كاسح…

2023-10-28 / 16:37
Photo of لقجع: مجندون وراء الملك لجعل مونديال 2030 أفضل تظاهرة في تاريخ كرة القدم

لقجع: مجندون وراء الملك لجعل مونديال 2030 أفضل تظاهرة…

2023-10-28 / 14:30
Photo of أنور غازي: تصريحاتي حول فلسطين أسيء فهمها

أنور غازي: تصريحاتي حول فلسطين أسيء فهمها

2023-10-28 / 10:42
Photo of حكيمي أكثر لاعب استرجاعا للكرة في دوري الأبطال

حكيمي أكثر لاعب استرجاعا للكرة في دوري الأبطال

2023-10-28 / 09:56
Photo of وزير داخلية فرنسا يواصل هجومه على بنزيما بسبب فلسطين

وزير داخلية فرنسا يواصل هجومه على بنزيما بسبب فلسطين

2023-10-27 / 22:39
Photo of الفتح الرياضي يحقق فوزا ثمينا أمام شباب المحمدية في البطولة الإحترافية

الفتح الرياضي يحقق فوزا ثمينا أمام شباب المحمدية في…

2023-10-27 / 22:29
Photo of محمد الدعيع يتراجع عن تصريحاته ويؤكد أن بونو هو أفضل حارس في العالم

محمد الدعيع يتراجع عن تصريحاته ويؤكد أن بونو هو…

2023-10-27 / 21:50
Photo of المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع جنوب أفريقيا

المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا…

2023-10-27 / 21:41

تعليق واحد

  1. مباراتي الافتتاح و النهائي اصبحت من الطابوهات، في حين ان الكل كان ينتضر الاعلان عن البلد المنظم لهاتين المبارتين، يجب علينا الانتضار الى شهر يونيو المقبل، 7 أشهر من التشويق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق