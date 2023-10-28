بيدرو روشا :”مونديال 2030 سيخلف إرثا لبلدان إسبانيا والمغرب والبرتغال”

أكد بيدرو روشا، رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم أهمية احتضان بلدان إسبانيا والمغرب والبرتغال لنهائيات كأس العالم 2030.

وقال روشا خلال معرض حديثه في ندوة التوقيع غلى خطاب النوايا :”نملك فرصة فريدة للتعاون بين الاتحادات والبلدان والشعوب الثلاث، وسيخلف هذا المونديال إرثاً لهذه البلدان الثلاث”.

وتابع :”أمامنا وقت طويل لإنهاء تفاصيل هذا الملف في أفق شهر يونيو القادم، ونود أن يتواصل هذا الطموح ويتضاعف في نفوس عشاق كرة القدم، ويشرفني ويسعدني التوقيع على خطاب النوايا، فلنجعل هذا الحلم حقيقة”.

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