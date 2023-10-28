اولاد التايمة : بائع سجائر يطعن شخصا ويحاول الان.تحار
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تعرض مالك مقهى وسط مدينة اولاد التايمة اقليم تارودانت، بجروح على مستوى الرأس ، إستدعت نقله الى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات.
تفاصيل الجريمة، تعود على إقدام بائع سجائر ، على الهجوم على مالك مقهى بواسطة السلاح الابيض، بعد خلاف نشب بين الطرفين، بسبب سيطرة بائع ” الديطاي” على مكان برصيف المقهى.
وكان الجاني، قد حاول وضع حد لحياته، بعدما وجه لبطنه طعنة بسكين, مما استدعى بدوره إلى نقله للمستشفى الاقليمي، في انتظار شفاءه والإستماع له وتقديمه للعدالة .
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