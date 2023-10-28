تونس: هذا سبب امتناعنا عن دعم قرار الهدنة في غزة

هبة بريس - وكالات

أصدرت وزارة الخارجية التونسية، ليل الجمعة السبت، بيانا تفسر فيه سبب امتناعها عن التصويت لمصلحة مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة في الحرب ببين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إنها صوّتت بالامتناع عن التصويت، “لأن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة (…) يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار”.

وأضافت “أن القرار رغم أنه يطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري، غير أنه أغفل عددا من المسائل المهمة”.

وعددت الخارجية التونسية هذه المسائل:

“غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال”.

“عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه”.

“عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان”.

“علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0