تونس: هذا سبب امتناعنا عن دعم قرار الهدنة في غزة

2023-10-28 / 14:31
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هبة بريس - وكالات

أصدرت وزارة الخارجية التونسية، ليل الجمعة السبت، بيانا تفسر فيه سبب امتناعها عن التصويت لمصلحة مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة في الحرب ببين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إنها صوّتت بالامتناع عن التصويت، “لأن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة (…) يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار”.

وأضافت “أن القرار رغم أنه يطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري، غير أنه أغفل عددا من المسائل المهمة”.

وعددت الخارجية التونسية هذه المسائل:

“غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال”.
“عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه”.
“عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان”.
“علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية”.

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‫5 تعليقات

  1. عدوى كابرانات فرنسا أصابت تونس منذ أن قالوا تونس ولاية جزائرية. ليس ولاية واحدة بل ولايتين تابعين لفرنسا. احبوا ام كرهوا.

  2. على اي لا القرارات العربية ولا الاممية تفيد فسدي شيء ….صحيح ان مبرراته منطقية ..ولكن لم يقدم بديلا فعليا

  4. سبب المنع هو الديون لأن هناك حسابات سياسية من الدول القوية الداعمة لتونس ،اما غير ذلك فهو هراء كان احسن مما كام التصويت لانه قرار عربي بحث

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