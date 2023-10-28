في زيارة مفاجئة.. صديقي يحل بمكناس لتغيير مندوب المعرض الدولي للفلاحة

هبة بريس_ مكناس

أكدت مصادر ل ” هبة بريس ” ، أن محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفوقا برئيس مجلس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي، محمد فكرات، قام هذا الأخير بزيارة مفاجئة وخاطفة للعاصمة الإسماعيلية ، للوقوف على إجراءات تعديل منصب مسؤول المعرض الدولي للفلاحة، الذي كان يرأس دوراته جواد الشامي عن حزب الأصالة والمعاصرة

و ذكرت ذات المصادر، أن وزير الفلاحة قام بزيارة لمقر إدارة المعرض الدولي للفلاحي بجنان بنحليمة، المجاور لفضاء صهريج السواني، قبل أن يتوجه صوب مقر عمالة مكناس، لعقد اجتماع تم خلاله مناقشة موضوع إجراء تعديل على منصب مندوب المعرض الدولي للفلاحة، واقتراح رجل الأعمال حثيم بن عبد الكريم أحد الكفاءات الشابة بالمدينة ، لشغل هذا المنصب الحساس ،الإنسان المناسب في المكان المناسب حسب متتبعي الرأي العام المكناسي.

يشار أن حثيم بن عبد الكريم، وحسب ذات المصدر، يتوفر على خبرة عالية في مجال تنظيم التظاهرات الكبرى، حاصل على شهادات عليا بمؤسسات جامعية في مجال الإدارة والتسيير على المستوى الوطني، و شهادات أخرى من جامعات أمريكية.

متحدث ل ” هبة بريس ” قال أن هذا التعديل، جاء لإعطاء دينامية جديد لهذا الملتقى الدولي الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية، لمواكبة التوجه الجديد للوزارة والحكومة سيما ورش الجيل الأخضر، الذي أعلنت انطلاقته خلال الدورة الأخير من هذه التظاهرة الدولية، التي تعتبر من أهم الملتقيات في مجال الفلاحة على الصعيد الدولي، وراكمت خبرة وتجربة كبيرة في المجال ونجاحا عكسته الأرقام القياسية المسجلة على امتداد مختلف دوراته من حيث عدد الزوار والمشاركين بفضل حنكة وزارة الفلاحة .

هذا وينتظر في الأيام القليلة القادمة تعيين رجل الاعمال ” حتيم بن عبد الكريم ” ، بشكل رسمي في منصب المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة خلفا لجواد الشامي، خلال الاجتماع القادم لمجلس إدارة جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM).

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