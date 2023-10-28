بسبب أوضاع غزة.. تأجيل عرض حلقات برنامج “إكس فاكتور”

القسم الفني: هبة بريس

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة دبي، بيانًا حول تأجيل عرض حلقات الموسم الجديد من برنامج إكس فاكتور على تلفزيون دبي، ومن المقرر الإعلان عن موعد جديد لاحقا.

ونشرت قناة دبي، البيان عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وجاء كالتالي: نظرًا للظروف الراهنة، فقد تقرر تأجيل عرض حلقات برنامج إكس فاكتور على تليفزيون دبي وسيتم الإعلان عن مواعيد العرض الجديدة لاحقًا.”

وتتكون لجنة التحكيم ببرنامج إكس فكتور بنسخته الجديدة من الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة المصرية أنغام والمطرب عبد الله الرويشد.”

وتقوم فكرة البرنامج على المنافسة ما بين المشتركين ذوي المواهب الموسيقية، ويتم تقييم الأداء من جانب لجنة التحكيم والجماهير، ويتم اختيار المشترك الفائز في كل حلقة إلى نهاية الموسم.”

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