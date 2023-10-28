“حماس” تعلن فشل الهجوم الإسرائيلي البري على القطاع

2023-10-28 / 12:55
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هبة بريس - وكالات

قال عضو قيادة حركة “حماس” في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وأوضح بركة في لقاء متلفز، أن التوغل الإسرائيلي فشل على 3 محاور، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية واجهت مقاومة صلبة ومتماسكة وتجربتها في التوغل البري فشلت.

وقال: “وقع الاحتلال في كمائن نصبتها المقاومة على كافة الجبهات، التي تقدّم إليها وانسحب حاملاً قتلاه وجرحاه”.

وكشف بركة أنّ “الجيش الإسرائيلي، تكبّد خسائر فادحة ليلة أمس، وتدخّلت مروحياته لنقل قتلاه ومصابيه”.

كما توقع، أن يعيد الجيش الإسرائيلي “محاولة التوغل في غزة مرة أخرى”.

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