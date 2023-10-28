“هيومن رايتس ووتش”: انقطاع الاتصالات في غزة “يهدد بإخفاء فظائع جماعية”

هبة بريس - وكالات

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فجر اليوم السبت من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف قد يشكل “غطاء لفظائع جماعية” ترتكب.

وفي بيان لها، قالت ديبورا براون المسؤولة في هيومن رايتس ووتش إن انقطاع المعلومات هذا قد يكون بمثابة “غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاك حقوق الإنسان”.

هذا وأفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم السبت، أن أكثر من 100 شخص قتلوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا متعدد الطوابق كان يأوي نازحين في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0